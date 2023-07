Fred van Leer over de inbraak in zijn huis: ‘Voel je vooral niet welkom’

De presentator wil graag het nodige kwijt over de heftige gebeurtenis.

Inbraak

‘Er is inderdaad ingebroken bij mij thuis dit weekend’, schrijft Van Leer nadat berichten op verschillende roddelkanalen over een inbraak bij hem thuis de ronde deden. Die ontstonden toen de stylist naar eigen zeggen ‘per ongeluk’ beelden had gedeeld op zijn Instagram-account, waarop te zien was dat de politie bij hem thuis was. ‘Echt fucking irritant’, vervolgt hij doelend op de inbraak. ‘En lieve mensen, er is echt niets te halen. Denken jullie nou echt daar iets ligt als ik er niet ben? Misschien een schilderij van drie meter. Succes met het naar beneden tillen.’

Geen nieuwe ervaring voor van Fred van Leer

Dat er wordt ingebroken in zijn woning is voor de stylist niet nieuw. Hetzelfde gebeurde drie jaar geleden. In een volgende video op zijn Instagram-account deelt Van Leer dan ook een waarschuwing voor, zoals hij zelf zegt, ‘onwelkome bezoekers’. Hij schrijft: ‘Even een kleine reminder, aangezien ik toch iets aan het delen ben. Drie jaar geleden hebben ze het ook geprobeerd’, verwijst hij naar de keer toen hij in zijn huis werd belaagd door twee overvallers. ‘Toen was ik thuis, maar toen lagen ze beneden aan de trap. Dus voel je vooral niet welkom.’

Bron: RTL Boulevard