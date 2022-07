Freek de Jonge onder vuur wegens grap over terminaal zieke man

De Rolling Stones traden donderdagavond op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam.

Tweet over patiënt

“Iemand die geen zin heeft om uit zijn bed te komen voor de Stones”, schreef Freek bij een foto van een patiënt die te zien is in een verrijdbaar bed, geassisteerd door een hulpverlener. Het gaat om een 69-jarige man uit Leiden, liet de Stichting Ambulance Wens vorige maand al over hem weten. “Hij gaat nog één keer naar het concert van de Rolling Stones in Amsterdam.”

Boze reacties

Op de ‘grap’ wordt door veel mensen woedend gereageerd. “Als ik terminaal ziek ben, zou ik graag één keer naar een show van jou willen gaan om te beseffen dat er altijd ergere dingen zijn”, reageert iemand. Een ander: “Nu ook een grote vent zijn en sorry durven te zeggen. De man opzoeken, excuus aanbieden en een donatie doen aan de Stichting Ambulance Wens. Maar dat zal allemaal wel te veel gevraagd zijn.”

Wat supernetjes om deze mensen te fotograferen en over hun rug een grap te maken. U is een echte heer! #sarcasm En nu gauw excuses maken en als het even kan (kunt u vast als succesvol cabaretier) een mooi bedrag overmaken naar @StAmbulancewens — Ilse Ooms (@ilse_ooms) 7 juli 2022

Ik heb Freek de Jonge altijd al een beschuitlul van de bovenste plank gevonden en hier wordt maar weer eens duidelijk waarom. Gaat om terminale patiënt wiens laatste wens in vervulling gaat. Intens walgelijke opmerking van een walgelijke man. https://t.co/wvuRhlGqNe — Cas (@SarCastisch__) 7 juli 2022

Nu ook een grote vent zijn en ook sorry durven te zeggen ! De man opzoeken excuus aanbieden en donatie doen aan @StAmbulancewens . Maar dát zal allemaal wel te veel gevraagd zijn. #howlowcanyougo — Lucien Engelen (@lucienengelen) 7 juli 2022

Ik heb niets tegen zwartgallige, wat hardere humor of een shockerende opmerking van cabaretiers. Freek gaat hierin te ver. Dit is geen humor, maar een kwaadaardige opmerking om mensen moedwillig pijn doen.

Als je dit nodig hebt om in de picture te komen, #FreekdeJonge, ben je af! https://t.co/4TvaOwTm7m — BEN DOVER (@BENDOVER_75) 7 juli 2022

Als ik terminaal ziek ben zou ik graag één keer naar een show van jou willen gaan Freek, om te beseffen dat er altijd ergere dingen zijn — Ferry de Bont (@Hoekie_B) 7 juli 2022

Reactie Stichting Ambulance Wens

Stichting Ambulance Wens liet aan het AD weten dat ze de opmerking van Freek betreuren. “Ik vind het jammer dat iemand zo kan reageren, maar we staan erboven. We hebben er ook bewust niet op gereageerd. Wij gaan gewoon door met wensen vervullen. Op de een of andere manier heeft hij ook weer aandacht voor de stichting gecreëerd.”

Ophef

Een paar uur na zijn tweet reageerde Freek op alle ophef: “O jee, ik heb een grapje gemaakt dat verkeerd gevallen is. You can’t always get what you want.”

Een dag later kwam de komiek met een uitgebreidere reactie. “Wilde ik een terminale patiënt belachelijk maken? Nee, ik wilde in de voorpret leuk zijn.” Freek laat weten dat hij nooit iemand pijn wilde doen. “Je moet tegenwoordig heel erg uitkijken met leuk zijn. Dat is geen slechte ontwikkeling. Te vaak leidt superioriteit tot leedvermaak. Laat de komiek maar eens nadenken over wat hij zegt.”

Ojee, ik hem grapje gemaakt dat verkeerd gevallen is.

You can’t allways get what you want — freek de jonge (@freekjonge) 7 juli 2022

Grap keert zich tegen komiek pic.twitter.com/y2rRWHKCBv — freek de jonge (@freekjonge) 8 juli 2022

Bron: AD