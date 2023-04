Freek Vonk deelt update over de larven in zijn been: "Still growing strong”

“Dit is ook de natuur,” zo luidde de beweegreden van de bioloog. Hoewel zijn volgers met gepaste verbazing reageerden, besluit Vonk dat de larven nog wat langer in zijn lichaam blijven zitten. Nu deelt hij zelfs een heuse ‘zwangerschapsupdate’.

Freek Vonk deelt update over larven

Want ja, zo noemt hij de besmetting met de larven: een zwangerschap. Volgens de bioloog is er sprake van een larvendrieling. Nadat hij deze ‘zwangerschap' vorige week bekend maakte, komt Vonk nu met een update. “De drie babies zijn kneitergezond en still growing strong! Bizarre gedachte dat er zich nieuw leven ontwikkelt binnen mijn lijf, dat groeit van mijn eigen vlees en bloed! Ik heb er ook geen enkele last van, zelfs de pijnscheuten zijn verdwenen! Wel bloedt het steeds vaker, dus wellicht dat ik er binnenkort iets omheen moet wikkelen om geen bloedvlekken in mijn broeken te krijgen,” zo is onder zijn Instagram-post te lezen. Hij begint de parasieten zelfs te waarderen: “Het is fascinerend om te zien hoe ze zich ontwikkelen, maar ook hoe ze continue hun ‘kontje’ uit het luchtgaatje steken om te ademen.” Dat laatste is te zien op de tweede video, die je volgens Vonk op eigen risico wil bekijken.

Let op: onderstaande beelden kunnen als shockerend ervaren worden.

Larvendrieling

Vonk sluit de update af met een komische vraag: “Wie bedenkt de beste naam voor mijn [larven]drieling?” De ‘namen’ Get, Ver en Derrie worden door een volger genoemd, maar ook Pa Ra en Siet lijken een populaire optie. Hoe dan ook zijn velen nog altijd in shock: “Sorry, maar ik vind het belachelijk...snap niet dat een arts hier aan mee werkt,” is te lezen in de reacties.

