Freek Vonk is weer single: “Soms moet je elkaar loslaten”

‘Via deze weg willen we laten weten dat we hebben besloten om uit elkaar te gaan. Helaas bleek het voor ons een onoplosbare puzzel om onze levens op elkaar af te stemmen’, schrijft hij.

Herinneringen

De Instagram-tijdlijn van Freek Vonk is over het algemeen goedgevuld met foto’s van slangen, luipaarden, larven en andere bijzondere dieren, maar dit keer deelt hij een paar kiekjes met Franka om hun mooie tijd samen goed af te sluiten. ‘Ondanks dat dit voor ons beiden heel verdrietig is, kijken we óók terug op twee héle mooie en liefdevolle jaren, waarin we ontzettend dierbare herinneringen hebben gemaakt.’

Houd van is elkaar loslaten

De televisiepresentator benadrukt dat er absoluut geen ruzie of narigheid is tussen hen en dat ze het allebei graag anders hadden gezien. ‘We houden nog steeds ontzettend veel van elkaar, maar echte liefde betekent helaas soms ook dat je elkaar moet loslaten - hoe droevig dat ook is.’

Freek Vonk en Franka Vedder

Freek en Franka waren sinds 2021 een setje. Franka is een Amsterdams model en ondernemer. Ze is eigenaar van het sieradenlabel Franky Amsterdam. De naam Vedder komt je misschien wel bekend voor, haar zussen hebben namelijk de razend populaire sieradenlijn Vedder & Vedder opgezet. Hoe de twee elkaar hebben leren kennen, is niet bekend.

Het tweetal sluit af met de volgende tekst: ‘We houden samen contact en gaan beiden verder vol positiviteit, optimisme en (nog steeds en voor altijd!) veel liefdevolle support naar elkaar toe!’

Bron: Instagram