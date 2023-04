Freek Vonk laat larven voorlopig in been zitten: “Ook dit is de natuur”

Op social media doet hij uitgebreid verslag van het... avontuur. Inclusief beelden die door sommigen als onsmakelijk worden beschouwd. (Je bent gewaarschuwd.)

Freek Vonk over larven

‘Er leeft iets in mijn been’, tikt Freek Vonk in kapitalen bij een bericht op Instagram. ‘Het cadeautje dat ik heb meegekregen uit Costa Rica zijn drie ongevraagde verstekelingen in mijn linkerbeen, de larven van een human bot fly (dermatobia hominis).’

Na een bezoek aan het OLVG, waar het nieuws wordt bevestigd, besluit Freek om er een dermatoscoop erbij te pakken om dit natuurwonder eens van dichterbij te bekijken. ‘Fascinerend’, noemt de bioloog het. ‘Deze larven hebben zich dus enkele weken geleden in mijn been genesteld en zitten daar nu lekker van mij te snoepen.’

Pijnlijk

Het is geen pijnloze ervaring. Zo is Freek vannacht al een paar keer wakker geworden door de larven en vermoedt hij dat het nog pijnlijker wordt als ze groter worden. Aan weghalen denkt hij nog niet. ‘Ik wil eventjes aankijken hoe ze zich ontwikkelen en hoe hard ze groeien. Maar als ik ze er straks uithaal, laat ik ze natuurlijk zeker aan jullie zien.’

Daar bedanken wij dan weer vriendelijk voor.

De natuur

‘En tot slot, ook dit is de natuur!’ sluit Freek af. ‘Je kan de natuur smerig vinden of juist mooi, indrukwekkend of juist saai, maar bovenal is de natuur ontzettend functioneel. (...) Ik kijk als bioloog naar deze wiebelende larfjes in mijn lijf, als iemand die al zijn hele leven lang gefascineerd is door al het leven, en dus ook door parasieten.’

Freek neemt wel vaker wat mee naar huis na een trip naar de tropen. In 2016 kwam hij met drie larven uit Belize terug en een jaar geleden raakte hij nog gewond in de jungle van Suriname na een confrontatie met een tijgermeerval.