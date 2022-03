Wie is de mol?- winnares Fresia samen met verliezend finalist Kim-Lian en de mol Everon. Beeld ANP

Fresia doneert deel ‘WIDM’-prijzengeld aan hulp slachtoffers Oekraïne

Ook al won Fresia Cousiño Arias (30) de laagste pot ooit in Wie is de mol?, het is nog steeds een aardig bedrag. De presentatrice laat weten dat ze een deel van die 8.065 euro zal doneren aan hulp voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.