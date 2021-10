Frits Sissing over grote liefde: “Het beste dat me ooit is overkomen”

Aan Beau Monde vertelt de presentator, die sinds zijn deelname een Het perfecte Plaatje ook wel ‘Flits Sissing’ wordt genoemd, dat het voor zijn vrouw géén liefde op het eerste gezicht was.

Eerst ontmoeting

Hun eerste ontmoeting vond plaats in de stad Groningen, herinnert hij zicht. Ze studeerden er allebei destijds. “Zij had een hoofdrol in een eerstejaarsmusical, ik zat op de eerste rij en werd verliefd op haar”, aldus Frits Sissing. Toch had Willemijn weinig oog voor hem.

Relatie

Jaren later veranderde dat. Frits: “Tien jaar later kwamen we elkaar weer tegen, na een musical voorstelling waarin ik speelde. Ze had me op het toneel gezien en dacht: toch wel leuk. Een halfjaar later hadden we een relatie”, aldus de presentator.

Zielsgelukkig

Nog altijd is hij zielsgelukkig met zijn Willemijn,“ vertelt Frits aan het tijdschrift. “Het beste dat me ooit is overkomen. We passen bij elkaar, vinden dezelfde dingen leuk, vullen elkaar goed aan en laten elkaar in onze waarde. En ik vind dat ze er leuk uitziet, ook niet onbelangrijk.”

Inmiddels zijn Frits en Willemijn 25 jaar samen, waarvan 18 jaar getrouwd. “We hebben twee grote dochters van 23 en 20 jaar die het huis uit zijn. Dat gaat allemaal hartstikke goed.”

Bron: RTL Boulevard