Gaby Blaaser is bevallen van haar eerste kindje

Gaby heeft haar dochter Isabella genoemd. Het meisje werd dinsdag geboren. Op Instagram deelt Gaby een foto met de tekst ‘Isabella 13.06.23'. Ook de vader, haar vriend Robin, is op de foto te zien.

Gaby vertelde in december vorig jaar dat ze zwanger was en in februari verklapte ze al dat het een meisje is. De zwangerschap was niet gepland, maar toch zeer welkom. “Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen”, zei Gaby.

‘Echte meisjes in de jungle‘

Eerder dit jaar was Gaby te zien in het Videoland-programma Echte meisjes in de jungle. Toen ze tijdens de opnames ontdekte dat ze zwanger was, stopte ze met de serie.

Felicitaties

Het bericht van Gaby heeft vele duizenden likes en een lange lijst aan felicitaties.

Sinds afgelopen zomer samen met Robin

Met tattooartiest Robin is Gaby sinds afgelopen zomer samen. Daarvoor had de actrice een turbulent liefdesleven. Ze deed in 2020 mee aan de Videoland-serie The bachelorette. Ze vond de liefde met Joey, maar die relatie was al snel over.

Daarna datete ze met Rick de Veth, gevolgd door Danny Volker, maar ook deze relaties hielden niet lang stand.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door R O B I N (@robin.wasverzachter) op 18 Jun 2023 om 5:56 PDT

