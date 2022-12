Ze laat dit nieuws weten in een lieve video op Instagram. Ze onthult hier ook gelijk dat de zwangerschap niet gepland was.

Gaby Blaaser is zwanger

“Het beste ongelukje dat ons ooit is overkomen”, schrijft Gaby. In de video zien we een compilatie van zoete beelden van Gaby en haar vriend Robin. We zien hoe de twee een paar babyschoentjes vasthouden, gevolgd door Gaby die een echofoto vasthoudt en beelden van de twee bij de verloskundige. Hierop is te zien dat Gaby al een mooie babybuik heeft.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen, ook vanuit bekend Nederland. “Ah schatje wat leuk en fijn”, schrijft Anna Nooshin. “Wat top! Gefeliciteerd!” reageert Bas Smit. Jim Bakkum laat weten: “Zo leuk! Héél blij voor jullie.”

Relatie

Gaby en haar vriend Robin zijn nog niet zo lang samen. Ze maakte haar relatie met de tattoo artist in de zomer bekend. Daarvoor had Gaby een turbulent liefdesleven. Ze deed in 2020 mee aan de Videoland-serie The bachelorette. Ze vond daarin de liefde met Joey, maar die relatie hield niet lang stand. Daarna datete ze met Rick de Veth, gevolgd door Danny Volker, maar ook deze relaties waren van korte duur.

Actrice Hadewych Minis (45) was aanwezig op de rode loper van de film ‘Stromboli’. Libelle TV vroeg haar naar haar 10 favorieten. Wat is bijvoorbeeld haar favoriete kerstlied? En haar favoriete manier om te ontspannen?

Bron: Instagram