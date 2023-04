Gavin onthult ware reden van relatiebreuk met Gordon

Volgens Gavin heeft Gordon vanaf het begin al over hun relatie gelogen. Gordon heeft namelijk in meerdere interviews aangegeven dat ze elkaar in een casino hebben ontmoet, maar volgens Gavin kennen ze elkaar van de datingapp Grindr. “Hij vroeg me naar dat casino te komen, waar ik vlakbij woon. Daarna hadden we een leuke avond en, ja, nacht.”

Stemmingswisselingen

De twee hebben een klik en beginnen al snel te daten. Toch merkt Gavin al vrij snel een ‘rode vlag’ bij Gordon op. Als ze in Amsterdam zijn heeft Gordon volgens hem last van ‘stemmingswisselingen’. “Het ene moment hemelt hij je helemaal op, het volgende breekt hij je volledig af en beledigt hij je tot op het bot. Al tijdens onze trip naar Amsterdam was er zo’n moment. Ik viel in slaap bij de film The Wizard of Oz, die hij had opgezet, en hij ging helemaal door het lint!” vertelt Gavin. “Maar later was het ‘sorry, sorry’ en gingen we dus naar Parijs. Daar sloeg de stemming ook een paar keer om... uit het niets!”

Vooropgezet plan

Dit lijkt Gavin er niet van te weerhouden om alsnog op zijn knieën te gaan voor Gordon, maar zelfs dat verhaal zou niet kloppen. Volgens Gavin is het hele aanzoek in scène gezet door de presentator. “Gordon wilde graag trouwen en stuurde me al foto’s van ringen die hij had gezien toen ik nog thuis was. In Dubai hebben we die samen gekocht. Hij vroeg me of ik hem daar in een romantische setting ten huwelijk wilde vragen.”

Einde van relatie

Gavin krijgt al snel spijt van zijn aanzoek. Hij merkt namelijk dat Gordon wel erg jaloers is als hij een avondje gaat stappen met een vriend in Melbourne. “Op de terugweg liet ik mijn telefoon in de taxi liggen, die ik de volgende ochtend om tien uur ergens kon ophalen. Toen ik hem aanzette, zag ik van Gordon 123 gemiste berichtjes, 26 gemiste oproepen, vijf notificaties op Instagram, drie sms’jes en één e-mail. Allemaal onaardig. Toen ik daar wat van zei, stuurde hij: ‘Fuck you, succes met je leven verder’. Daarop zei ik: ‘Oké, dat ga ik doen.’”

Bron: Privé