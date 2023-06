Gedupeerden Spoorloos zijn lange wachten zat en eisen schadevergoeding

In zijn programma Oplichters aangepakt toonde hij aan dat deelnemers van Spoorloos in Colombia aan de verkeerde biologische ouders zijn gekoppeld. KRO-NCRV schakelde een onafhankelijk onderzoeksbureau in en daar kwamen tot nu toe vier mismatches uit. De slachtoffers hebben alleen nog niets vernomen van het onderzoek. De kwestie zelf is natuurlijk al kwalijk genoeg, dit maakt het alleen nog maar verdrietiger.

Advocaat aan het woord

De slachtoffers eisen nu een schadevergoeding. Dat vertelt hun advocaat Annemiek van Spanje aan RTL Boulevard. “Wij hebben KRO-NCRV aangeschreven met verzoek om schadevergoeding, immateriële en materiële schade”, aldus de advocaat. “Je moet je voorstellen dat je jarenlang contact hebt met je moeder, denkt haar te hebben gevonden en het blijkt een vreemde vrouw. En ze hebben kosten gemaakt voor vluchten en hotels. En sommigen hebben familieleden ondersteund in Colombia en betalingen verricht.”

Verdriet

De advocaat licht toe dat het niet alleen om de schade gaat. Er is nog iets veel belangrijkers. “En dat is de erkenning dat hun ontzettend veel verdriet is aangedaan door de wijze waarop Spoorloos of waarop de redactie hun werk heeft gedaan, want dat is onzorgvuldig geweest.”

Reactie van KRO-NCRV

De KRO-NCRV heeft ook gereageerd. Zoals we ook aan de advocaat van de oud-Spoorloos Colombia-deelnemers hebben laten weten, kunnen we niet vooruitlopen op de conclusies van bureau Hoffmann. Het onderzoek is nog niet afgerond. We zullen het eindrapport moeten afwachten. We willen graag als het eindrapport er is met de betreffende oud-Spoorloos deelnemers, bij wie een onjuiste match is vastgesteld, in gesprek.”

Bron: RTL Boulevard