Geef je favoriet door: de stembus voor de Top 2000 is officieel geopend!

Muziek

Voor fans van de Top 2000 is het vandaag een heugelijke dag: NPO Radio 2 opende vanochtend officieel de stembus voor de 24ste editie. Radio-dj’s Jan Willem Roodbeen (45) en Jeroen Kijk in de Vegte (48) gaven het startsein in een café in Huizen.