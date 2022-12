Geef je nu op: ‘Married at first sight: match or mistake’ zoekt nieuwe kandidaten

Je kunt natuurlijk ook die leuke vrijgezelle vriend of vriendin opgeven!

Nieuwe kandidaten gezocht

‘Ben jij klaar voor hét liefdesavontuur van je leven? Meld je aan voor Married at first sight: match or mistake’, deelt Videoland op Instagram. ‘In dit spectaculaire groepsexperiment zoeken experts speciaal voor jou een perfecte partner en bouw je samen aan een mooie toekomst’, zo klinkt in de video.

‘Married at first sight: match or mistake’

Het Videoland-programma keert terug met een tweede seizoen. Eerste seizoen niet gezien? Wij praten je even bij over hoe het eraan toegaat. Married at first sight: match or mistake is iets anders dan de originele versie van Married at first sight. Deze versie is gebaseerd op de Australische en UK-variant en staat veel meer in het teken van groepsdynamiek.

Dít kun je verwachten

Tijdens speciale stay or leave-ceremonies kunnen de kandidaten tijdig het experiment stopzetten of kiezen om door te gaan. De huwelijksreis doen de koppels niet met z’n tweetjes, maar met de hele groep. En ook de samenwoonfase is met z’n allen in hetzelfde appartementencomplex. Alle stellen moeten in die periode dezelfde opdrachten doen én er zijn gezamenlijke diners en tal van andere activiteiten.

Aanmelden kan via déze link.

