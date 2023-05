Geëmotioneerde Frits Barend over holocaust-vergelijkingen: “Schoften zijn het!”

Jacob zit in de uitzending om te vertellen over de theatermanifestatie Theater na de dam. Op 4 mei na afloop van Dodenherdenking speelt hij de voorstelling Waar wij voor strijden in theater Carré. De voorstelling gaat over dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en ook misbruikt wordt.

Demonstratie voor vrijheid

Tijdens de uitzending worden beelden getoond van mensen die de coronatijd vergelijken met de Tweede Wereldoorlog. In de fragmenten zien we onder anderen FvD-leider Thierry Baudet, Mark van den Oever (leider van Farmers Defence Force) en oprichter van Viruswaarheid Willem Engel te zien. “Er mensen die demonstreerden tegen de coronamaatregelen, voor vrijheid, maar dat met Jodensterren deden.” Jacob vraagt zich af: “Weten jullie wel welke vrijheid we toen bevochten?”

Frits Barend vindt het ontzettend heftig om te zien en raakt ook geëmotioneerd. “Hoe dúrf je? Vuile schoften, dat zijn het. Echt schoften zijn het. Wordt er iemand vandaag van huis gehaald en met z’n kinderen naar een concentratiekamp gebracht? Hoe durf je de vergelijking te maken tussen Nederland anno 2023 en Nederland anno 1942/1943. Nu ik het weer zie, het is echt ongelofelijk.” Hij benadrukt dat hij het daarom zo goed vindt dat dit soort voorstellingen worden gemaakt.

Gebrek aan onderwijs

Presentator Jort Kelder vraagt aan Frits hoe hij denkt dat het zou komen. “Is het gebrek aan onderwijs, opvoeding? Ze weten het toch? Je leest ook in allemaal statistieken over Holocaust-ontkenners, dat je denkt: sorry, hoe dan?” Hierop reageert Barend dat zo’n 23 procent niet gelooft dat de Holocaust heeft plaatsgevonden.

“Ik denk dat het onderwijs een heel belangrijke rol speelt. Dat je kinderen leert wat er gebeurd is. Dit soort vergelijkingen zijn zó schadelijk. Raakt dit jullie ook niet?”, vraagt Barend zich hardop af.

Vreselijke vergelijking

“Ik hoop dat het iedereen aan tafel raakt. Misschien dat ik er wat geëmotioneerd door raak, omdat ik inderdaad mijn hele familie kwijt ben geraakt, van vaders kant. Hoe durf je die vergelijking te maken? Ik zit hier dankzij mensen die de moed hebben gehad om Joden in huis te nemen”, sluit hij af.

Jacob Derwig vindt het schokkend hoe er bij sommige protesten zoals bij corona en de boeren voor vrijheid gedemonstreerd werd, met vergelijkingen naar WOII. ''Hoe durven ze'', reageert @fbarend. "Het zijn echt schoften.'' #Op1 #WNL pic.twitter.com/7AelTn9wb0 — Op1 (@op1npo) 1 mei 2023

Ook Nanny zat ondergedoken en vertelt haar verhaal.

Bron: Linda/Op1