Het Duitse tijdschrift Architectural Digest mocht binnenkijken in het huis van de actrice in de buurt van Amsterdam. Carice kocht dit huis net voor de coronacrisis met haar partner Guy Pearce. Ze hadden al het idee om in de toekomst minder te reizen omdat hun zoontje binnenkort naar school gaat en zochten een plek om zich te settelen.

Kleurrijk familiehuis

Samen met een interieurontwerper creëerde het stel een fantastisch familiehuis met veel kleur, verschillende prints en opvallende, originele items. “Dit huis is disco; eclectisch maar gezellig, precies zoals de actrice het zich had voorgesteld", schrijft het tijdschrift op de website.

Geen enkele witte muur

“Er is geen enkele witte muur”, vertelt Carice van Houten in het interview. “Ik had een duidelijke visie, maar ook oneindig veel mogelijkheden. Ik kan een hele nacht op het internet zoeken naar meubels en me daarin verliezen, dus ik had een creatieve partner nodig die structuur zou aanbrengen.” Die partner vond ze in interieurontwerper Nicole Dohmen. Samen creëerden ze een droomhuis waar je onwijs veel inspiratie uit kunt halen. Pak die pot verf en weg met die witte muren:

