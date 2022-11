Geen knusse kerst voor Linda de Mol: ‘Dit jaar is het anders’

De oplettende lezer/kijker/luisteraar zal zich vast nog herinneren hoe begin dit jaar de Nederlandse televisiewereld op haar grondvesten schudde toen het The voice-schandaal aan het licht kwam. Eén van de hoofdrolspelers? Juist, de inmiddels ex-partner van Linda: Jeroen Rietbergen.

De kerstmuts van de familie

Voorheen was Linda bepaald geen kersthater. Vanuit haar auto blèrde ze mee met kerstliedjes, op internet zocht ze naarstig naar recepten voor het kerstdiner en nog voordat de Sint zijn stoomboot goed en wel had laten aanmeren, hing de kerstverlichting al aan haar riante villa. Dit jaar is het anders, schrijft ze. Want zij en Jeroen zijn natuurlijk niet meer.

‘In mijn familie van echte kerstlovers ben ik altijd de allergrootste kerstmuts geweest. En nu, voor het eerst van mijn leven, zie ik er meer tegenop dan tegen een wortelkanaalbehandeling’, deelt een openhartige Linda. Ze is zich ervan bewust dat ze er zelf wat van moet maken, maar dat zal nog niet eenvoudig zijn, verwacht ze. ‘Ja, je moet in het leven altijd zelf de slingers ophangen, ik weet het, maar de donkere dagen voor kerst en die twee feestdagen zelf duren vast eindeloos lang als ze je er continu pijnlijk aan herinneren hoe anders je leven een jaar geleden was.’

Linda denkt in oplossingen

Voor oud en nieuw heeft Linda al op een oplossing zitten brainstormen. ‘Ik denk dat ik mijn kinderen maar vraag om met hun vaste verkering een groepshug met me te doen op het moment suprême.’ Dat klinkt inderdaad zo slecht nog niet. Een andere optie: minderbedeelden de crisis doorslepen. ‘Hang een paar slingers voor een ander op, daar word je blij van’, oppert ze. Ze stelt bijvoorbeeld voor om een bemoedigende brief te sturen of kinderkleren te doneren aan een gezin dat ze goed kan gebruiken.

Voor alle anderen die momenteel, net als zij, niet zo lekker in de wedstrijd zitten, heeft ze nog een paar laatste hoopgevende woorden: ‘Wat jezelf betreft: flikker Instagram met de picture perfect-foto’s van shiny happy people een tijdje van je telefoon en bedenk dat we met een heleboel zijn die het leven om welke reden dan ook even niet zo fijn vinden. En dat dat helaas nou eenmaal bij het leven hoort.’

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Jeroen Rietbergen wordt beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag tijdens zijn betrokkenheid als bandleider bij The voice of Holland. Of het seksuele contact en de seksueel getinte WhatsApp-berichten met de betrokken vrouwen wederkerig en gelijkwaardig waren, zoals hij het zelf heeft ervaren, staat ter discussie.

