Geen onbekende: híer kun je Alex uit ‘B&B vol liefde’ van kennen

Zeg eens eerlijk: herkende jij hem ook?

‘B&B vol liefde’

De 48-jarige Astrid heeft een mooie B&B in Oostenrijk, waar ze het erg naar haar zin heeft. Het is een hele handige vrouw die geen man nodig heeft voor de klusjes in huis. Toch verlangt ze naar gezelligheid en een arm om zich heen.

Ongemakkelijke momenten

Al snel verscheen een ‘bekend’ gezicht bij het chalet: Alex. Hij is één van haar dates en hoopt haar hart te kunnen veroveren, maar al snel is het erg ongemakkelijk tussen de twee. En wat blijkt nu? Deze 53-jarige meubelverkoper deed vorig jaar ook al mee aan een datingprogramma.

‘Lang leve de liefde’

Hij was vorig jaar te zien in het programma Lang leve de liefde. En daar verliep zijn optreden ook niet geheel vlekkeloos. Hij werd gekoppeld aan Caroline en praatte al snel alleen maar over papegaaien. Bovendien liep hij iets te hard van stapel: hij gaf op de eerste date al aan dat hij gelijk met Caroline wilde samenwonen. Hij zou er zelfs zijn huis voor willen verkopen.

Nou, laten we hopen dat hij iets van zijn fouten heeft geleerd en het bij Astrid iets rustiger aanpakt.

Bron: Lang leve de liefde, YouTube