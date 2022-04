Eerder leek déze foto op social media te verraden dat het niet goed gaat tussen Kim en Antoine, maar ook in het huwelijk van Rowan en Astleigh lijken scheurtjes te ontstaan.

Rowan en Astleigh zijn verliefd

De twee gaven in MAFS elkaar het jawoord zonder elkaar ooit eerder te hebben gezien. Het einde van het populaire programma is bijna in zicht en fans zitten in spanning te wachten of de koppels de eindstreep wél of niet samen halen. Bij Rowan en Astleigh was daar geen twijfel over mogelijk. Zij hadden elkaar duidelijk gevonden. Na een succesvolle bruiloft en een romantische huwelijksreis, ging ook het samenwonen hartstikke goed.

Vraagtekens bij de kijkers

Toch lijkt het erop dat het stel niet meer samen is. Op Instagram deelt Rowan een paar kiekjes van het Amsterdam Wine Festival waar ze afgelopen weekend was. Oplettende volgers zagen iets opvallends. Rowan draagt op de foto namelijk geen ringen om haar vingers, dus ook geen trouwring. Dit zorgt voor veel vraagtekens bij de trouwe kijkers.

Waar is de trouwring?

Betekent dit dat het stel uit elkaar is en hun trouwring hebben ingeleverd? Of is Rowan nóg zo verliefd dat ze bang was haar trouwring op een festival kwijt raken? Mocht dat het niet zijn, dan zou het nog kunnen dat de makers van het programma hebben gevraagd of Rowan de ring af wil doen, zodat ze niets verklapt.

Nog meer geruchten over Rowan en Astleigh

De geruchtenmolen draait overuren, want de trouwring is niet het enige waar de MAFS-fans zich zorgen over maken. Blijkbaar volgen Rowan en Astleigh elkaar niet meer op Instagram. Bovendien taggen ze elkaar niet meer in de foto’s, terwijl Rowan dat wel bij de broer van Astleigh heeft gedaan. Dat is toch gek, zou je denken.

Dubbele finale

Hoe dan ook, we moeten nog even geduld hebben. De grande finale (met verrassende wending) van Married at first sight is te zien op 10 en 11 mei. Aangezien de finale uit twee afleveringen bestaat en de makers de fans niet té lang willen laten wachten, wordt de seizoensfinale twee dagen achter elkaar uitgezonden.

