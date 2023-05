Geen vervolg voor realityserie van Ruud de Wild en Olcay Gulsen: “Spijt van dit programma”

Het BN’er-stel wilden in hun docusoap vooral vertellen over de nasleep van de darmkanker waar Ruud aan leed. Hij is nu kankervrij, maar het blijft spannend voor de dj. Het programma had afgelopen weken geen hoge kijkcijfers, maar dat is niet de reden dat de NPO er na maandag - te zien op op streamingdienst NPO Plus - mee stopt.

Olcay heeft spijt van de serie

Olcay spreekt zich in deze aflevering uit over de serie, waarvan ze meer had verwacht. Ze heeft spijt dat ze mee heeft gedaan. Het programma heeft volgens Olcay vooral slecht uitgepakt voor Ruud. “Ik had wel verwacht dat het heftig zou zijn, maar ik had niet verwacht dat er tafels en talkshows gevuld zouden zijn met mensen die er iets van gingen vinden. Vooral omdat ik zie hoe erg het jou gekwetst heeft, het heeft je beschadigd”, zegt ze tegen haar geliefde.

Olcay haalt uit naar Youp van ‘t Hek

Ook Youp van ‘t Hek moet het ontgelden. Olcay is boos dat hij kritiek had op het bezoek van het stel aan het aardbevingsgebied in Turkije, begin dit jaar. Hij verwijt Olcay en Ruud ijdelheid. “Zo erg is het niet met de mensheid dat een tweetal voor een of andere derderangs soap tussen lijken gaat lopen scharrelen.” Olcay vindt dat Youp ‘zijn bek moet houden’.

NPO tevreden over ‘Ruud & Olcay’

De tv-directeur van de NPO, Remco van Westerloo, kijkt met tevredenheid terug op Ruud & Olcay. “Ik vind Ruud & Olcay een ontwapenend programma, dat goed gemaakt is.”

Bron: ANP/Metronieuws