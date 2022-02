Linda heeft besloten al haar werkzaamheden voorlopig neer te leggen sinds het seksueel grensoverschrijdende gedrag van haar ex Jeroen Rietbergen naar buiten kwam.

Geen voorwoord van Linda

Het voorwoord, ook wel editorial genoemd, is dit keer geschreven door hoofdredacteur Karin Swerink. Zij laat weten: “Niet omdat ik dat zo graag wil – en al helemaal niet onder deze omstandigheden –, maar omdat Linda het simpelweg niet kan. Al die jaren liet ze zich niet uit het veld slaan, hoe ze zich ook voelde, wat ze op dat moment ook meemaakte.”

Tijd nodig

“Het leed is nu zo enorm, dat ze het gewoonweg even niet meer weet", aldus Karin. “Dat gebroken hart zal weer helen, daarvan ben ik overtuigd, maar dat heeft tijd nodig. Hoelang dat gaat duren, weet ik niet.”

Editie over seksueel grensoverschrijdend gedrag

Daarnaast laat ze weten dat er een editie van Linda zal komen met seksueel grensoverschrijdend gedrag als thema. Ze legt uit: “Het liefst maak ik zo’n themanummer samen met Linda, wanneer zij weer de powervrouw is die ze altijd is geweest. Maar ja, altijd en overal een sterke vrouw zijn, is niet makkelijk.”

Gelukkig gescheiden

Voor het maartnummer stond eigenlijk een editie met het thema ‘gelukkig gescheiden’ op de planning. Linda zou op de cover staan met haar ex Sander Vahle. Wegens de omstandigheden is deze editie teruggetrokken.

Nieuwe editie

In plaats daarvan ligt het nummer met het thema ‘Ik ben de baas’ deze week in de winkels. Dit nummer is ‘een ode aan de powervrouw’. Op de cover staan Miljuschka Witzenhausen, Britt Dekker, Anna Nooshin en Nikkie Plessen. Linda zelf ontbreekt ook op de cover.

