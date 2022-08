Geinig: Henk uit 'MAFS' is binnenkort te zien in dít programma

Hun huwelijk liep dramatisch af: de twee konden elkaar niet luchten of zien. Voor Henk was het meedoen aan het programma dus geen succes, maar hij zweert televisiedeelnames niet af.

In de spotlights

Sterker nog: hij stapt weer in de spotlights. Hij neemt opnieuw deel aan een televisieprogramma. Nee, hij gaat niet weer op zoek naar de liefde op televisie. Henk is namelijk hartstikke gelukkig met zijn vriendin Katja, waar hij ook mee samenwoont.

Talentvol of niet?

Het wordt dus geen First dates of Lang leve de liefde, waar wat dan wel? Holland’s got talent! Via Instagram laat hij weten: ‘Eindelijk mag ik het dan bekendmaken, mijn deelname aan Holland’s got talent. Wat een leuke ervaring was dit. Genoten van alles en iedereen.’

Gezelligste zanger van Nederland

Op 23 september is de uitzending met daarin de auditie van Henk op televisie te zien. Met welk talent hij precies deelneemt? Zingen! Henk is gek op zingen en noemt zichzelf zelfs de gezelligste zanger van Nederland.

Luister alvast déze nummers

Kan je niet wachten tot 23 september en ben je nu al benieuwd naar Henks zangskills? Bekijk hier de videoclip van Henks nummer Je bent niet te weerstaan, dat hij alweer twee jaar geleden uitbracht. En bekijk hier de clip bij Die ene zoen, een van zijn recentere nummers.

Bron: Instagram