Gek op astrologie? Deze nieuwe datingshow koppelt mensen op basis van sterrenbeeld

Naast Lang leve de liefde, Married at first sight en B&B vol liefde is er een nieuwe datingprogramma om te bingen.

‘Written in the stars’

Written in the stars is een nieuwe programma van de streamingdienst Discovery+. In de show worden singles gematcht op basis van hun sterrenbeeld. De astrologen van Written in the stars weten als geen ander dat een Ram en een Steenbok absoluut geen match zijn.

Datingexperiment

Aan dit datingexperiment waarin wordt onderzocht of echte liefde in de sterren geschreven staat, doen twaalf singles mee. Drie astrologen zullen de deelnemers begeleiden door hen te wijzen op elkaars bijzondere eigenschappen. Volgens astroloog Michele Knight helpt astrologie om inzicht te krijgen in de behoeftes en het gedrag van een partner. Zien de deelnemers dat ook zo? Of blijkt uiterlijk toch krachtiger dan het sterrenbeeld?

Written in the stars is vanaf zondag 27 november te zien op Discovery+.

