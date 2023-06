Gekibbel tussen Ruben Nicolai en Martien Meiland: “Zijn ze nog net zo crispy als in het begin?”

Geheel zonder aanleiding noemde Martien Ruben Nicolai ‘de vervelendste presentator van Nederland’.

Sneer

Later doet Martien daar in een interview nog een schepje bovenop, als hij Ruben ‘zo’n man met wie ik niks heb’ noemt. “Ruben zal vast een aardige man zijn en een lieve vader, maar het is niet zo dat ik denk: er komt vanavond een tv-programma van Ruben, laat ik daar eens even goed voor gaan zitten”, aldus Martien.

Kritiek op Chateau Meiland

Het is voor Ruben de aanleiding om in zijn programma Beste kijkers de populariteit van de Meilandjes ter discussie te stellen. En hij is niet de enige die de bekendste reality-familie van Nederland bekritiseert. De kijkcijfers van Chateau Meiland dalen en kijkers vinden het programma ‘steeds nepper’ worden.

Over en weer

“Kun je zeggen dat de Meilandjes over the hill zijn?” vraagt Ruben. “Of zijn ze nog net zo crispy als in het begin?” En die vraag krijgt hij meteen teruggevuurd als Daphne Bunskoek hem op zijn plek zet: “Ruben, het is ook een beetje dat je dit vraagt omdat ze jou een beetje onheus bejegend hebben. Op die scheurkalender”, stelt ze.

Elkaar nog nooit ontmoet

Ruben ontkent niet dat hij daarmee zit. “Ik moet eerlijk zeggen: ik schrok hiervan. Ik heb Martien nog nooit ontmoet. Hij heeft het erover hoe ik overkom op dit moment. Hij vindt mij vervelend overkomen. Gek genoeg sta ik op een scheurkalender, en daar had ik toch iets anders van verwacht.”

Bron: Veronicasuperguide.nl