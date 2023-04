Gemengde reacties op nieuwe serie ‘Dag & nacht’: “Krijg de zenuwen van deze baarfabriek”

De verloskundigen in Dag & nacht krijgen te maken met de nodige struggles, maar deze worden allemaal weggewuifd door Michael, het hoofd van het ziekenhuis. De verloskundigen maken ontzettend lange werkdagen en de patiënten maken het werk er niet altijd makkelijker op.

Te veel pijn

Zo zien we in de eerste aflevering een jonge vrouw die per se op een natuurlijke manier wil bevallen, maar bij wie de bevalling absoluut niet wil vlotten. Zet daar ook nog eens een verloskundige bij die óók voor natuurlijke bevallingen is en je begrijpt dat de twee elkaar alleen maar versterken in hun overtuiging. De vriend van de vrouw staat in angst toe te kijken naar de hoeveelheid pijn die zijn vrouw heeft en laat Ella onomwonden weten dat hij een klacht zal indienen over het feit dat zijn vrouw zóveel pijn heeft moeten ervaren. Iets wat Ella smalend afdoet als “dat hoort nu eenmaal bij een bevalling”.

Affaire op werk

Ook zien we een vrouw wier man niet bij de bevalling kan zijn, wat haar heeft doen besluiten om haar beste vriend mee te nemen. Al snel blijkt dat de gevoelens van haar beste vriend verder gaan dan alleen vriendschappelijk en dat brengt ongemakkelijke situaties met zich mee. Als kers op de taart zien we Ella ook nog even de kast induiken met de getrouwde kinderarts Jerry, waarna de aflevering eindigt met de ontdekking dat ze zwanger van hem is.

Gemengde reacties

Waar sommige kijkers ontzettend smullen van de vele intriges, zijn er ook kijkers die de serie totaal niet realistisch vinden.

Wow, wát een mooie serie, Dag & Nacht en zó blij dat Kim van Kooten weer op de buis is 🙏🏼 #DagenNacht — Eva Elizabeth (@Evastweets_) 12 april 2023

Nieuwe serie #dagennacht Vrouwlief, zelf werkzaam op verloskamer ergens in Amsterdam, zit te genieten



Soort van bingo

- personeelstekort

- patiënten in gevaar door gebrekkige communicatie

- verrassende vaders

- weigeren patiënten

- allemaal een ruggenprik — Olfertjan (@Olfertjan) 12 april 2023

Wat een giga bagger troep weer. Typisch Nederlandse meuk. Bahbah. Haal maar weer meteen van de buis. Kut @NPO1 #DagEnNacht — Darthaamon🇳🇱 (@darthaamon) 12 april 2023

Prachtig, zwaar beroep verloskundige!👌🏼



Word ik nu persoonlijk:

Had ik maar een Ella tijdens m’n bevallingen gehad in plaats van onvriendelijke, kapitale fouten makende mannelijke gynaecologen!!#DagEnNacht — M.Dentz (@marijkedentz) 12 april 2023

Even proberen, dacht ik #dagennacht. Maar krijg nu al de zenuwen van deze baarfabriek. Als je toch zo aan je leven moet beginnen. Dat nerveuze personeel. Wildvreemden die in & uitlopen terwijl jij ligt te bevallen. Die ongezellige omgeving. Die apparatuur. Gaat dat écht zo? Zap.. — kaapsviooltje (@kaapsviooltje1) 12 april 2023

#dagennacht “een bevalling is een omgekeerd verkeersongeluk” 😂😂😂 — Olfertjan (@Olfertjan) 12 april 2023

Geneuzel over zwangerschappen en bevallingen... ze hadden het veel algemener moeten houden ipv alleen een kraamafdeling. Spreekt niet iedereen aan. Jammer, ik zap weg #dagennacht — Eliza (@Ninaeliza72) 12 april 2023

#dagennacht Te veel in een aflevering geperst ( sorry).

Kim van Kooten acteert als de beste. Mss kijk ik nog een keer.

Voor nu soapgehalte erg hoog! — Ayrienie 🕊ook op Ayrienie@mastodon.social 🌹 (@ayrienie) 12 april 2023

Bron: AVRO/Twitter