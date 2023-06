Gemoederen lopen hoog op tussen moeder en zoon in ‘De moeite waard’

Majoke heeft een leuk moeder-zoonproject op het oog. Ze wil samen met zoon Marijn een Twentse parel scoren om die vervolgens, verbouwd en wel, te verkopen. Ze is gek op het inrichten van woningen, maar heeft voor het kluswerk haar zoon Marijn nodig. Het doel is om er uiteindelijk een mooi zakcentje aan over te houden. Het is best een behoorlijk project dat niet zonder slag of stoot gaat.

Ruzie

“Gisteren liepen de gemoederen vrij hoog op tussen mij en mijn moeder”, zegt Marijn terwijl hij het huis aan het witten is. “Maar ja, dat is op zich wel logisch. Ik woon ook weer sinds een tijdje thuis en we zijn nu 24/7 samen.” Majoke heeft best wat kluservaring, maar het wordt ook zwaar voor haar. Marijn is degene die het zware fysieke werk op moet knappen. “Ik kan niet snel zeggen: ‘Mam, help even mee’. Dat lukt dan gewoon niet en dat frustreert soms wel. Dan kan ik soms een beetje bot overkomen.”

Geld besparen

Ook probeert Majoke zoveel mogelijk geld te besparen. Ze vindt het zonde om een container voor het sloopafval te huren en neemt voortijdig afscheid van de hoveniers én dat terwijl de buitenkant van het huis ook nog geschilderd moet worden. Ook dat komt uiteindelijk op Marijns bordje neer.

Helemaal zat

“Ik was hem echt helemaal zat”, zegt ze. “Ik dacht: je hoeft me ook niet meer te helpen. Zoek maar lekker een ander baantje.” Marijn was daar overigens niet rouwig om. “Toen werd ik halverwege de dag naar huis gestuurd. Ik had een lekker kort dagje.”

“Maar het is alweer opgelost, dus we gaan vrolijk verder”, vervolgt Marijn. Waar moeder en zoon vol goede moed aan het project begonnen, zijn ze inmiddels blij dat het er bijna op zit.

De winst

Hoe ze de mogelijke winst gaan verdelen? Dat heeft het duo nog niet besproken. “We kijken gewoon straks hoe het gaat als het wordt verkocht”, legt Majoke uit. “Maar Marijn krijgt wel een vergoeding.” Marijn heeft vanaf het begin de uren die hij in de verbouwing stopt bijgehouden. “Deels uit nieuwsgierigheid en deels om te zien hoeveel werk ík erin stop en hoeveel mijn moeder. Dan gaan we denk ik aan het einde kijken hoe we dat onderling gaan verdelen.”

Uiteindelijk maken ze bijna 85.000 euro winst. Wat Marijn precies heeft gekregen, dat blijft geheim.

Bron: RTL