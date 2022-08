Fout maar goud is vanaf donderdag 1 september te zien bij RTL 4.

Mystery guest

In het programma leiden teamcaptains Marieke Elsinga en Gerard Joling hun teams door de spelrondes heen, met als opdracht de ‘foute’ mystery guest van het andere team te ontmaskeren. Gedurende het spel moeten de teamleden punten verdienen. De winnaar van iedere spelronde krijgt punten én een tip om de mystery guest van het andere team te ontmaskeren.

Guilty pleasures

In een interview met RTL Boulevard vertelt Chantal dat het programma draait om guilty pleasures. “Het zijn mensen die echt voor gouden momenten hebben gezorgd, culthelden”, zegt Chantal. “Het is geen trip down memory lane, maar de guilty pleasures van nu. Van Ik ga zwemmen van Mart Hoogkamer tot 2 Brothers on the 4th Floor.

Deelnemers

Onder anderen Mattie Valk, Ruth Jacott, Fred van Leer, Geraldine Kemper, Arno Kantelberg, Rolf Sanchez, Miljuschka Witzenhausen en Monica Geuze doen mee aan het programma.

De blonde lokken van Chantal Janzen zitten altijd goed. Logisch, als je standaard een kapper tot je beschikking hebt. Maar hoe creëer je die mooie lokken nou zelf, in je eigen badkamer? Beautyvlogger Susan laat zien dat Chantals coupe goed te doen is, met een föhn en een beetje goede wil:

Bron: AD, RTL Boulevard