De 31-jarige presentatrice ontvangt veel lof van haar volgers voor haar openhartigheid.

Geraldine Kemper openhartig over psoriasis

“Onzeker. Boos. Jeuk. Krabben. Pijn. Sneeuw. Luipaard. Spikkels. Vlekjes. Dalmatiër: psoriasis”, schrijft Geraldine. Op de zwart-witfoto’s zien we hoe ze kampt met psoriasis op haar rug en borst.

Omarmen

Hoewel ze veel last heeft van de aandoening, heeft ze de kracht gevonden om het te laten zien: “Ik haat het, maar het hoort ook bij me. Dit keer wilde ik het vastleggen en omarmen. Ook deze kant van mezelf laten zien, want ook zo mag ik er zijn.”

Respect

Geraldine ontvangt veel mooie reacties op de foto’s. ‘Diep respect, je bent prachtig’ en ‘wat mooi dat je dit post’, schrijven volgers. Maar er is ook veel herkenbaarheid: ‘Ik ken het en moet er ook mee leven, maar we mogen er zijn’, laat een volger weten. ‘Ik heb het ook, laten we hopen op meer begrip’, schrijft een ander.

