Vooral de duetten van Gerard, Do en Gordon worden druk nabesproken.

Onmogelijke duetten

In Onmogelijke duetten, dat gepresenteerd wordt door Nick Schilder en Simon Keizer, treden bekende Nederlandse zangers op met hun grootste idool. The sky is the limit, want de makers brengen met technische hoogstandjes de zangeres en hun idolen samen in een bestaande clip. De zangers kunnen dus ook voor sterren kiezen die al overleden zijn. En zo resulteert het bijvoorbeeld in een ontroerend optreden van zanger Gerard Cox (82) met de in 1974 overleden cabaretier Wim Sonneveld.

Gerard Cox, Do en Gordon in Onmogelijke duetten

Precies dat optreden, waarin de heren Het dorp zingen, bezorgt kijkers kippenvel en tranen, laten ze weten op Twitter. ‘Wat een prachtig duet’ en ‘wat een mooi eerbetoon’, klinkt het. Ook zangeres Do maakt indruk met haar Together again-duet met Janet Jackson. ‘Ga deze opnemen alsjeblieft’, verzoekt een kijker. Gordon krijgt eveneens complimenten over zijn vertolking van Somewhere over the rainbow uit The wizard of Oz.

Wat een prachtig duet tussen Cox en Sonneveld.. kreeg hier toch echt wel kippevel en tranen van ❤ #onmogelijkeduetten https://t.co/kRd0lcUIzX — Sven Deekens (@SvenDeekens20) 2 april 2022

#Gerardcox wat een mooi eerbetoon! Moest een traan weg pinken. #onmogelijkeduetten — Jolanda 💉💉💉 (@Beppeteut) 2 april 2022

Gerard Cox en Wim Sonneveld…wat een prachtige duo….pff ontroerd door dit prachtige nummer zo samen #onmogelijkeduetten — Doortje (@DoryvanZanten) 2 april 2022

Kippenvel #onmogelijkeduetten Do met Janet Jackson… prachtige stemmen samen! Do, ga deze alsjeblieft opnemen!!! — Sandra (@aarts_sandra) 2 april 2022

#onmogelijkeduetten Zit die Gordon me toch even een partijtje te ontroeren!!!! — Wendy van Dorsten (@w3nnus) 2 april 2022

Ik vond het mooi hoor met Gordon en the wizard of oz..prachtige #onmogelijkeduetten.. knap gemaakt weer👌🏻 — jo (@jokiecroky) 2 april 2022

Super mooie duetten! Het dorp blijf gewoon een mooi lied! Janet Jackson en Do jeugdsentiment en together again, krijg er de tranen van in mijn ogen. Maar het mooiste toch Gordon, en somewere over the rainbow! Subliem!#onmogelijkeduetten — klaproos (@klaprooos) 2 april 2022

Leuke aflevering weer van #onmogelijkeduetten! Top presentatie natuurlijk door @nickensimon en onder de indruk van de mooie verhalen en dito liedjes 🙌🏻 — Mark (@markdehaann) 2 april 2022

Onmogelijke duetten terugkijken

Helaas is het niet mogelijk om Onmogelijke duetten terug te kijken. “Wij hebben er voor gekozen om Onmogelijke duetten vanwege het bijzondere karakter van dit tv-programma voorlopig alleen via SBS6 aan te bieden en niet via KIJK.nl”, liet een woordvoerder eerder weten aan Veronica superguide. Wil je het zien, dan zul je de komende tijd dus elke zaterdagavond voor de buis moeten zitten om naar SBS6 te kijken.

Bron: Onmogelijke duetten (SBS6), Twitter