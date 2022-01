Gerard Joling deelt emotionele vlog over afscheid moeder

Gerard deelt op Instagram een aantal fragmenten uit de vlog. De zanger vertelt over het slechte nieuws, maar laat ook een aantal intieme beelden van zijn moeders afscheid zien.

Vlog

“Als je vlogt dan doe je dat niet alleen in goede, maar ook in slechte tijden. Het leven is namelijk niet altijd ‘om te gieren’”, schrijft Gerard bij de video. “Twee weken geleden hebben we afscheid moeten nemen van onze lieve moeder. Dit is nog steeds ontzettend zwaar, maar ook dat hoort bij het leven.”

Gerard vertelt dat zijn moeder vaak te zien was in zijn vlogs. “Dat vond ze niet altijd even leuk, omdat ze dan ‘werd herkend op straat’. De schat. Mijn nieuwe vlog draait natuurlijk om haar. Nog één keer. De laatste keer.”

De hele vlog bekijk je hier.

Dubbele longontsteking

Janny Joling overleed 5 januari 2022 op 92-jarige leeftijd na een kort ziekbed. “Mijn moeder kreeg drie dagen geleden een dubbele longontsteking (het was geen corona). Zij heeft de afgelopen dagen in het ziekenhuis gelegen, waar zij ontzettend goed is verzorgd”, schreef Gerard online. Gerard en zijn moeder Janny waren bijzonder close. Wij spraken de twee een paar jaar geleden nog over hun band in dit prachtige interview.

Bron: Instagram