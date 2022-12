Gerard Joling viert eerste kerst zonder moeder Jannie: “We maken er het beste van”

“Maar voor het eerst zonder ma kan het wel een beetje zo voelen”, beaamt Gerard. “We nemen maar een drankje extra, denk ik. Op haar.”

De kerstplannen van Gerard Joling

Hoewel veel mensen in de entertainmentindustrie werken tijdens de feestdagen, heeft Geer vrij gepland. De opnames van The masked singer zitten er immers op en er staan geen optredens in de agenda.

“Eerst dacht ik: waar zal ik eens heen gaan? Maar thuis is toch ook heel lekker. Mijn hele huis is versierd en bloedgezellig. Zo maken we er het beste van.”

Moeder Jannie is er toch een beetje bij

Gerard doet zijn best om zijn moeder dichtbij zich te houden. Zo is ze ook tijdens het kerstdiner een beetje aanwezig. “Met een mooie foto van haar op de tafel, die in de Johan Cruijff Arena met De Toppers ook in mijn kleedkamer stond, is ze er toch een beetje bij.”

Gerard Joling heeft een vriendenkring vol met BN’ers. Er is eentje die hij extra waardeert. Aan verslaggever Matthijs legt hij uit wie dat is en waarom.

Bron: ANP