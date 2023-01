Gert in speedo, ‘bien venus’ en Dr. Pimple Popper: kijkers smullen van nieuw seizoen ‘De Verhulstjes’

Voor alweer het vierde seizoen reisde de familie af naar hun waanzinnige, en zeer jaloersmakende, vakantievilla in Saint Tropez. Gert en Ellen waren al ter plaatse, broer en zus Viktor en Marie moesten nog even het vliegtuig pakken naar hun vakantiebestemming. Na een korte vlucht – en wat onenigheid over het ‘kleedje’ van Marie – werden ze door hun vader en stiefmoeder verrast op het vliegveld met een bijzonder bord.

‘Bien venus’

Ellen wilde graag een welkomstbord maken voor het kroost. Gert vond het maar onzin, maar bemoeide zich er toch mee. En waar je misschien denkt dat elke Vlaming de Franse taal wel op basisniveau beheerst, viel dat hier toch vies tegen. Ellen wist namelijk het woord ‘bienvenue’ oftewel ‘welkom’ niet goed op het bord te krijgen. Uiteindelijk kwam er ‘bien venus’ op het bord te staan, tot grote hilariteit van de kijker.

Ook kwamen de verrassende bijnamen van Viktor en Gert aan het licht: Vikkibol en Gert Petotter.

Gert in speedo

Toen het gezin eenmaal was herenigd bij de villa, was het tijd voor een frisse duik in het zwembad. Dat Gert geen schaamte kent, wisten we al uit voorgaande seizoenen, maar bleek opnieuw toen hij tevoorschijn kwam in een speedo.

Marie heeft dit schaamteloze van haar vader geërfd. Ze biechtte namelijk op dol te zijn op het uitknijpen van andermans puisten. Ze kijkt graag naar Dr. Pimple Popper en dit keer moest een puist van Viktor eraan geloven, tot groot ongenoegen van Ellen.

Nieuw broodrooster

De kijkers konden ook hun lol niet op toen Gert zijn nieuwe broodrooster presenteerde. Een enorm apparaat, dat eigenlijk helemaal niet zo handig bleek als het eruit zag. De broodjes schoten er namelijk ontzettend snel en nog compleet wit weer uit, waardoor ze keer op keer terug moesten. Toch bleef Gert stug volhouden dat het apparaat een topding was.

Reacties ‘De Verhulstjes’

De kijkers thuis moesten wel even slikken toen ze zagen dat hond Marcel – inclusief pampertje – nog te zien is in de serie. Dat betekent namelijk dat de kans groot is dat zijn overlijden dit seizoen te zien zal zijn, en dat willen de kijkers toch liever niet.

Kijken naar hoe Gert Verhulst brood toast met zijn nieuwe toaster.

Wat heb ik dit gemist!#DeVerhulstjes — Caith (@Toespijss) 8 januari 2023

Gertje met zijn broodrooster is de typische vader met een nieuwe gadget 😂#deverhulstjes pic.twitter.com/kGFFlLq4MT — Jill (@Jilljilljill91) 8 januari 2023

Gertepetotter en Vikibol HAHAHAHA #deverhulstjes — Pauline (@paulinetr3) 8 januari 2023

Eindelijk iemand om mijn liefde voor puisten uitknijpen, ingegroeide haren en Doctor Pimple Popper mee te delen 😍😍😍 #deverhulstjes — hanne (@hanneaerden_) 8 januari 2023

Confession: ik kijk ook graag naar dokter pimpel popper 😭😂 #DeVerhulstjes — Anouk.. (@DeerHeartLouis) 8 januari 2023

Oh nee, Marcel leeft nog 💔 ik wil niet meemaken dat hij sterft 😢 #DeVerhulstjes — Ulrike⁷ 아포방포 🃏🧑‍🚀🌊 (@taerashbag) 8 januari 2023

Bron: Videoland, Twitter