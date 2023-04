Gescheld en getier tijdens verbouwing Code Rosé in ‘Chateau Meiland’: “Ik heb hier zó geen zin meer in”

Het project is zo groot en zwaar dat Maxime al overweegt om de handdoek in de ring te gooien. En dan moet het grote werk nog beginnen.

Kommer en kwel in ‘Chateau Meiland’

Kijkers van Chateau Meiland zetten ongetwijfeld massaal het volume een tikkie lager tijdens de aflevering van maandagavond. Waar fans van het eerste uur wel gewend zijn aan geschreeuw van vooral Martien en Maxime tijdens hun periode in Frankrijk, is het nu weer voor het eerst sinds tijden dat ze zichzelf zo hard aan het werk zetten. Met alle gevolgen voor je trommelvliezen van dien.

Het gebrek aan goed gereedschap, Martien die liever behang verwijdert dan sloopt en de toeslaande vermoeidheid: zomaar drie ingrediënten die de klusdag in Code Rosé hinderen. Om over het commanderen van Erica, die graag de touwtjes strak in handen houdt, maar te zwijgen.

Maxime lacht in eerste instantie nog om het gekibbel van haar moeder, maar zij is van al dat klussen gesloopter dan de half verwijderde muren in het pension.

Net geen ruzie

Een vermorzelde douchecabine en een paar doorgebroken muren later heeft Maxime het he-le-maal gehad. “Ik heb hier zó geen zin meer in”, zegt ze op haar typerende klagende toon. Als Erica vervolgens Martien moet hebben, die het volgens haar weer niet goed doet, is de toon al helemaal gezet. “Ik doe het niet meer!” schreeuwt hij uit.

Op Twitter hebben de kijkers het over niets anders. “Wat een aanstellerij en geblèr”, schrijft een kijker. “Na tien minuten uitgezet. Kan niet meer tegen het idiote geschreeuw”, deelt een ander.

Ik vond het trouwens veel leuker toen de gasten van #chateauMeiland in Frankrijk waren. En die Maxime, wat een aanstellerij en wat een geblèr. Ze worden steeds slechter en ongeorganiseerd. Weet niet meer wat ik van moet denken. Misschien stoppen met kijken… — Noel Gilbert (@Noel_100) 24 april 2023

En weer een pauze. Kan ik even bijkomen. Hoeveel afleveringen van #chateauMeiland ik nog ga trekken...... ik weet het niet. Maar denk niet dat het er nog veel zijn met dat gegil van die Maxime. Die meid verpest het hele programma tegenwoordig. Lijkt wel elke week erger te worden. — Brandsmaᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@TomTombrok) 24 april 2023

Na 10 minuten uitgezet, kan niet meer tegen dat idiote geschreeuw. En dagen lang met een hamertje op muren slaan. Jammer was leuk programma. #chateauMeiland — geert (@geertrui5) 24 april 2023

Euh... hoeveel afleveringen moet deze "verbouwing" wel niet gaan duren. Na tig aflevering nog geen steek verder. Of wordt het 6 seizoenen met alleen maar slopen en wat gekrijs en gegil💁‍♀️ Verdienmodelletje #chateauMeiland — DCS (@manoeska61) 24 april 2023

Het programma kan nu zo mee in de gele container. Veel geschreeuw en steeds hetzelfde. Niks aan zo. Vind ik. #chateauMeiland — ©Cath (@vrijdagde_13e) 24 april 2023

Toch maar aannemer Bob Sikkes van Kopen zonder kijken inschakelen?

Je hebt je misschien weleens afgevraagd hoe Maxime Meiland steeds zulke dure huizen kan kopen. Entertainmentjournalist Matthijs Alberts weet er het fijne van.