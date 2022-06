Gesina, de vrouw van Willibrord Frequin: “Ik checkte ’s nachts weleens of hij nog ademde”

Gesina vertelt dat de laatste zes weken van Willibrords leven erg zwaar voor hem waren: “Hij was intens moe en kon niets meer. Willibrord had alles gegeven en het lichaam was op. Dat zag je aan alles.”

Gesina over laatste weken Willibrord Frequin

“Geestelijk wilde hij maar wat graag blijven, maar het ging gewoon niet meer”, vertelt ze. “In die periode werd ik soms ’s nachts wakker en dan checkte ik of hij nog ademde, om ook elke ochtend weer blij te zijn dat hij er nog was. Dat gold trouwens ook voor hem. ‘Goedemorgen zonder zorgen, maak van elke dag een feestje’, zei hij dan. Dat hebben we er tot op het laatst ingehouden.”

Dag van overlijden

Ze vertelt openhartig over de dag dat hij overleed: “Op 26 mei werd ik, net als andere dagen, naast hem wakker en zag ik dat hij er raar bij lag. Ik had op dat moment nog niets door, maar toen ik om het bed heen naar zijn kant liep en hem opnieuw aankeek, zag ik dat hij was gaan hemelen. Gek genoeg schoot ik in de lach, dat die dondersteen dat geflikt had op Hemelvaartsdag.”

Leeg huis

Wanneer Gesina alleen thuis is, voelt het weleens leeg: “Willibrord stapt hier nooit meer binnen, maar boven hangen de kasten nog altijd vol met zijn kleding. Ik heb totaal geen behoefte om dat op te ruimen.”

Vaderdag

Op Vaderdag, aanstaande zondag, komt de familie weer bij elkaar: “We waren altijd al een hecht clubje. Dat zijn we nog steeds en dat zullen we altijd blijven.”

