Katja beleefde moeilijke maanden na haar breuk met kok Freek van Noordwijk, maar sinds april is de actrice weer helemaal gelukkig in de liefde. In juli deelde ze op Instagram de eerste foto’s met haar nieuwe vlam, de 30-jarige makelaar Niek Schrijvershof.

Anders aanpakken

Ook vertelde ze in de podcast Schuurman & Spigt ruimen op dat ze het in haar nieuwe relatie anders wil aanpakken: “Ik ga dit keer proberen om niet alles meteen in een vaste vorm te gieten.”

Gespot: Katja Schuurman en haar nieuwe vlam voor het eerst samen op de rode loper Beeld BrunoPress/ArjoFrank Fotografie

Dat zit goed

Dat het nog steeds goed zit tussen de twee, blijkt uit de stralende foto's die dit weekend op de première van de dansvoorstelling Zin in Liefde van Igone de Jongh zijn gemaakt. Bij de Stadsschouwburg in Haarlem verschenen Katja en Niek voor het eerst samen op de rode loper.

