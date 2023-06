Gesprek over pleegzorg raakt zwangere Eva Jinek: “Ik moet ervan huilen” Beeld RTL 4 Screenshot

Televisie

Gesprek over pleegzorg raakt zwangere Eva Jinek: “Ik moet ervan huilen”

De pleegzorg in Nederland kan wel wat meer aandacht gebruiken: maar liefst 900 kinderen wachten momenteel op een plekje in een warm gezin. Voor Eva Jinek (44) reden genoeg om hier dinsdagavond aandacht aan te besteden in haar talkshow Jinek. Ex-gastheer in het datingprogramma First dates Sergio Vyent en columnist Lily Monori van Dijken vertellen aan tafel over hun eigen ervaringen als pleegkind en raken een gevoelige snaar bij Eva.