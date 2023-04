Gevoelige discussie over abortus in ‘Goede tijden, slechte tijden’

Merel, gespeeld door Sophie Bouquet, wil kiezen voor een abortus en dat valt haar familie zwaar. Toch steunen haar ouders haar. Stefano staat in eerste instantie ook achter de keuze, maar na een gesprek in de abortuskliniek wil hij haar van gedachte laten veranderen.

Bij wie ligt de keuze?

“Toen jij me vertelde dat je zwanger was, toen was ik in de war en ik schrok. Maar hoe meer ik daarover nadacht, hoe meer ik me realiseerde dat ik er heel erg gelukkig van werd”, legt Stefano uit. “Merel, dit kleine wondertje in jouw buik, dat is meer dan welkom bij mij. Je hoeft er niet voor te zorgen als je echt niet wilt. Ik regel alles, ik betaal alles, ik zorg ervoor dat dit kleine lieverdje een heel fijn thuis krijgt.”

Voor Merel is dat een enorme trigger. “Wacht even. Je vraagt me serieus om negen maanden lang met een baby in mijn buik rond te lopen, te bevallen en dat ik ‘m dan aan jou geef?” Stefano legt uit dat hij dat inderdaad bedoeld. “Het is ook míjn kind.” Waarop Merel zegt: “Als jij een manier bedenkt waardoor dit in jouw buik kan groeien, dan bel je maar.”

Statement van Goede tijden, slechte tijden

De soap lijkt hiermee een statement te willen maken door de nadruk op het zeggenschap van de zwangere vrouw te leggen. In een reactie aan Shownieuws gaf RTL aan dat de verhaallijn een weloverwogen beslissing is. “GTST staat bekend om het vertellen van verhalen met maatschappelijke en relevante thema’s, die herkenbaar zijn voor de kijkers. Soms gaat dat ook over onderwerpen die nog niet sociaal geaccepteerd zijn”, aldus de zender.

Bron: RTL, Telegraaf