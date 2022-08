Geweldig nieuws voor Loretta Schrijver: “De kanker is weg”

Loretta heeft een heftige tijd achter de rug. Vorig jaar kreeg ze de diagnose darmkanker. Ze onderging een operatie. Ze zou slechts een paar dagen in het ziekenhuis blijven, maar dat werden zes weken door complicaties.

Loretta Schrijver over ziekte

Hierna leek het al snel de goede kant op te gaan, maar wat niet veel mensen weten, is dat ze opnieuw behandeld moest worden. Er werden namelijk alsnog uitzaaiingen gevonden.

Uitzaaiingen

“Dat was een behoorlijke teleurstelling. Er zaten vlekjes op mijn lever. Opnieuw moest ik allerlei behandelingen ondergaan. Dus mijn afwezigheid op televisie duurde iets langer dan ik had verwacht”, aldus Loretta.

‘Koffietijd’

In maart verbaasden fans van Koffietijd zich nog over de plotselinge afwezigheid van Loretta. De redactie liet toen via Instagram weten: ‘Helaas moeten we tijdelijk weer afscheid nemen van Loretta. Ze is namelijk, eerder dan verwacht, opgeroepen voor haar hersteloperatie. We hopen natuurlijk dat alles goed zal gaan en kijken uit naar het moment dat ze er weer is.’

Kankervrij

Inmiddels is Loretta's terugkeer op de buis écht een feit. Ze vertelt: “Maandag 29 augustus zit ik weer voor het eerst bij Koffietijd.” Dat kan omdat ze het prachtige nieuws heeft gekregen dat ze kankervrij is.

Opluchting

“Ik ben beter. Uit de laatste scan bleek dat alle vlekjes verdwenen zijn. De kanker is weg! Dat is nieuws waar je op hoopt, en als het dan ook zo is, is de opluchting enorm groot”, aldus een blije Loretta.

Bron: Story