Maar wist je dat er een behoorlijk groot team achter het programma zit?

Het grote team van ‘Denkend aan Holland’

Het lijkt misschien alsof André en Janny aan boord stappen, hun uitgestippelde route varen en ze zomaar allerlei leuks tegenkomen onderweg. Dat is de magie van televisie, maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Achter de schermen zorgt een groot team ervoor dat de tochten van Janny en André vlekkeloos verlopen. En al die ‘toevallige’ ontmoetingen worden stiekem ook vooraf gepland. Dat maakt het er gelukkig niet minder leuk op.

Geweldige foto

Hoe dat team achter de schermen er precies uitziet, dat zien we normaal gesproken niet. Tot nu. Janny plaatst op Instagram een fantastische foto. Hierop is het team te zien in Volendammer klederdracht.

Zoekplaatje

Het is even een zoekplaatje: Janny zit op de voorgrond met teckel Nhaan op schoot. In het midden zien we André met accordeon. En dankzij de apparatuur weten we er links en rechts nog twee cameramannen en een geluidsman uit te pikken.

Van Amsterdam naar Volendam

‘Of wij het leuk hebben tijdens opnames? Dacht 't wel’, schrijft Janny bij de foto. De foto werd gemaakt tijdens de opnames van de meest recente uitzending. In deze aflevering maakten Janny en André namelijk een tocht van Amsterdam naar Volendam. Kijk de uitzending hier terug.

Allemaal mee op de boot

Het programma is een kijkcijferhit. Iedere week kijken er meer dan een miljoen kijkers naar. Ook nu laten de kijkers Janny weer graag weten hoe erg ze van de show genieten. ‘Het was weer een heerlijke aflevering’, schrijft de een. ‘Ik heb er weer van genoten’, schrijft de ander. Ook vraagt een volger: ‘Wat een grote groep mensen, gaan die allemaal mee op de boot?’ Janny laat weten dat dat niet het geval is: ‘Er is ook een volgboot.’

Janny is vrijgezel en daar is ze hartstikke tevreden mee. Wij snappen wel waarom:

Bron: Instagram