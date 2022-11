Gezellig: Rachel Hazes en Sarah van Soelen doen een avondje uit

Eerder kwam Sarah nog om een iets minder leuke reden in het nieuws: de vijfdelige documentaireserie over haar ex André Hazes. Tijdens een gedeelte van de opnames gingen André en Sarah als tortelduifjes door het leven. Die romantische affaire was echter geen lang leven beschoren; nog voordat de documentaire officieel het levenslicht zag, gingen ze ieder hun eigen weg. En daar was nogal wat gedoe over.

Afgesloten hoofdstuk

Nu, inmiddels alweer een jaar na de veelbesproken breuk, lijkt Sarah zich prima te hebben herpakt. Gisteravond was ze namelijk gezellig met haar voormalig schoonmoeder Rachel Hazes op pad. De twee poseerden uitgebreid voor de aanwezige fotografen. Aan de pers wilde Sarah weinig kwijt over de verstandhouding tussen haar en de zoon van Rachel. Of zeg maar gerust: niets. “Daar wil ik verder niet over praten. Nee, dat is voor mij een afgesloten hoofdstuk. Dus het is klaar. We zijn alweer een jaar verder. Iedereen z’n eigen weg. Ik hoop dat het heel goed met ‘m gaat en dat ‘ie gelukkig is. En ja, ik ga ook verder met m’n leven. Ja, toch?”

‘Helemaal content alleen’

Maar zo makkelijk laat de verslaggever van Shownieuws zich niet afschepen. Voordat hij haar laat gaan, vist hij nog even vakkundig naar haar liefdesleven. “De mannen staan toch voor jou in de rij?” vraagt hij zich hardop af. “Nou, nee hoor, dat valt wel mee. Ik ben niet op zoek, laat ik het zo zeggen. Lekker alleen. Heerlijk, in m’n huisje. Helemaal content”, zegt Sarah met een tevreden glimlach. Laten we hopen dat de rest van Nederland er ook snel vrede mee heeft dat zij en André niet voor elkaar bestemd waren.

Rioleringsproblemen

Het avondje in de Harbour Club liep overigens een beetje ongelukkig af, nadat rioleringsproblemen ervoor zorgden dat iedereen het pand moest verlaten.