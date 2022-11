Gezocht: kandidaten die zich vrijwillig willen laten opjagen in ‘Hunted’

Iedereen die een aanzienlijk gedeelte van zijn leven heeft gesleten met het kijken van CSI, Law & Order en allerhande spannende actiefilms, kan zijn lol op: in een nieuw seizoen van Hunted kun je eindelijk eens ervaren hoe het is als je zelf in de schoenen van een crimineel of voortvluchtige (of een combinatie daarvan) staat.

Geen eitje

In Hunted gaan elk seizoen twaalf ‘gewone’ Nederlanders (al is er uiteraard ook een VIPS-editie, waarin onder anderen Dennis Weening, Nasrdin Dchar en Tatum Dagelet wisten te ontsnappen) de strijd aan met een team van professionele boevenvangers. Het doel: ze moeten zich drie weken lang in allerlei bochten wringen om zich niet in de kraag te laten vatten door het opsporingsteam dat hen continu op de hielen zit. En dat klinkt makkelijker dan het in werkelijkheid is. Tot nu toe lukt het bijna elk seizoen minstens één iemand om de eindstreep te halen – maar lang niet iedereen.

Geef je op

En nu heb jij dus de unieke mogelijkheid om je een paar weken een heuse crimi te voelen. Je kunt je in je eentje opgeven, maar ook samen met iemand. Overtuigd van je/jullie onderduikvaardigheden? Het inschrijfformulier vind je hier.

Bron: AVROTROS