Gezondheidsupdate: broer van Willeke Alberti vertelt hoe het met haar gaat

Willeke kreeg een tijd terug de schrik van haar leven toen ze vreselijke pijnscheuten in haar buik voelde. In het ziekenhuis bleek dat de zangeres een galsteenaanval had.

Speciaal dieet

Gelukkig hoefde haar galblaas niet verwijderd te worden. De stenen zijn via een kijkoperatie verwijderd. Met een streng dieet op zak, is ze vervolgens terug naar huis gegaan. “Ik zie het als een dieet voor de rest van mijn leven. Een speciaal dieet waardoor ik die pijn hopelijk niet nog een keer hoef mee te maken. Het was als een koliekaanval. Vreselijk!”, zei ze vorige week tegen Story. Willeke is inmiddels al twaalf kilo afgevallen.

Zorgen om Willeke Alberti

Veel mensen maken ze zich zorgen over Willeke, dus wanneer NH radio-dj Astrid de Jong dinsdag haar broer Tonny spreekt, kan ze het niet laten een update te vragen over de gezondheid van Willeke. “Het was een misunderstanding”, legt Tonny uit op NH Radio. “Het gaat hartstikke goed met Willeke, she is still going strong.”

Afscheidstournee van Willeke Alberti

De zangeres is zelfs alweer aan het werk. Ze treedt dinsdagmiddag namelijk alweer op. Tonny: “En ze heeft 19 juli een groot concert in het Concertgebouw.” Dit is de afsluiter van haar afscheidstournee, een belangrijk moment dat ze natuurlijk niet wil missen. Het wordt een drukke maand voor Willeke, want naast haar afscheidstournee is ze ook jurylid tijdens de Amsterdam Pride.

Johnny de Mol heeft zijn moeder Willeke Alberti voor haar 77e verjaardag een geweldig cadeau gegeven. Benieuwd? Kijk de video hieronder:

Bron: NH Radio