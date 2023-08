Giel Beelen is getrouwd en deelt een prachtige kiekje van de bruiloft

“23/08/23. Mr. & Mrs. Beelen”, schrijft de voormalig radio-dj bij een zwart-witfoto waarop het stel hun trouwring laat zien. Ze zagen er op de mooiste dag van hun leven allebei prachtig uit.

Giel Beelen en Floor Joustra

Na twee langer durende relaties heeft Giel meerdere kortstondige relaties gehad, maar de jonge Floor lijkt een blijvertje. Het stel is nu anderhalf jaar samen. Vorig jaar zomer kondigde Giel een tijdelijke radiopauze in. De tortelduifjes maakten vanaf januari 2023 namelijk samen een wereldreis.

Babynieuws

Het is een heel bijzonder jaar voor Giel en zijn vrouw Floor. Het stel was nog op wereldreis toen ze hun volgers met een romantisch filmpje bij zonsondergang vertelden dat er nóg iemand mee is op deze reis. “De afgelopen maanden hebben wij heerlijk in onze bubbel geleefd, samen met onze nieuwe reisgenoot. Dat was echt zo bijzonder en waardevol”, schreef hij toen bij de bekendmakingsvideo begin juni.

Floor was toen 20 weken zwanger, dus dat betekent dat ze nu rond de 31 weken is. Wanneer ze is uitgerekend, is niet bekend. Ze kijken in elk geval uit naar de dag dat ze hun kindje mogen ontmoeten. “We kunnen niet wachten om onze baby straks te laten zien hoe mooi de wereld is.”

Lang geleden zei hij nog dat hij niet meer wilde trouwen, maar wel vader hoopte te worden. Laten die twee dingen nu (bijna) zijn gelukt:

