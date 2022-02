Giel Beelen is weer gelukkig in de liefde en stelt zijn nieuwe vriendin voor

De radio-dj en zijn nieuwe liefde zijn te zien op een zonnige foto. De wind waait door hun haren (en Giels opvallend aanwezige baard) en daar verwijst hij ook naar in zijn tekst.

Giel is verliefd

“Liefde is als de wind, je kunt het niet zien maar je voelt het met heel je lichaam”, aldus Giel. Wat een poëet! Veel komen we alleen niet te weten over zijn nieuwe liefde.

Mysterie

We zien een gezicht, maar hij heeft niemand getagd en er staat ook nergens een naam. Wie deze gelukkige dame is, blijft dus een mysterie. Wel weten we van Giel dat hij op jongere dames valt en ook deze dame lijkt in dat rijtje te passen.

Reacties

De radio-dj kan in ieder geval op een boel enthousiaste reacties van zijn volgers rekenen. Die laten hem massaal weten dat ze dit liefdesgeluk van harte gunnen. Giel heeft namelijk eerder wat pech in de liefde gehad. Ook deed hij mee aan First dates VIPS, en hoewel dat eerst een schot in de roos leek, was ook die liefde snel over.

Bron: Linda