Giel Beelen stopt met radiomaken: “Ik ga de wereld rondreizen”

“Ik stop ermee”, laat Giel weten op Instagram. “Samen met mijn grote liefde Floor Joustra ga ik in 2023 de wereld rondreizen en helemaal in het nu leven. Ontzettend spannend en we hebben er onwijs veel zin in!”

Giel Beelen stopt met radio

Er komt hiermee een einde aan zijn programma bij NPO Radio 2 en het zal voor hem voor het eerst in 25 jaar zijn dat hij geen radio maakt. Giel legt uit hoe hij tot deze keuze is gekomen.

Levensvragen

“Ik heb het er in mijn podcast KUKURU vaak over: wie ben je in essentie? Wie ben je zonder je werk, of zelfs zonder je naam? Wie ben ik zonder het mannetje van de radio te zijn?” Daar wil hij achter komen.

Lastige keuze

Toch vond hij het lastig om deze beslissing te nemen. Hij bedankt BNNVARA en NPO in zijn bericht en laat weten dat hij met name zijn vaste team gaat missen. “Het was het lastigste om dit nieuws aan mijn directe radioteam Lisanne en Robin te vertellen”, aldus Giel.

Geen abrupt einde

Giel laat weten dat hij er heel 2022 nog is én dat zijn podcast doorgaat: “Tot het eind van het jaar knallen wij, samen met jou, elke werkdagavond met veel liefde op NPO Radio 2. Hoe volgend jaar eruitziet weten we nog niet. We laten ons inspireren, meevoeren en raken. We gaan het leven ervaren en nemen je mee. Hier én met KUKURU.”

De toekomst

Of dit echt het einde van Giel op de radio is? Grote kans van niet! Zo sluit hij niet uit dat hij in de toekomst ‘vast nog mooie dingen’ op de radio gaat maken. “Maar volgend jaar dus even niet.”

Support van collega’s

Zijn collega’s reageren liefdevol op het bericht. Zo zegt radio-dj Barend van Deelen: “Giel! Heel goeie keuze. 25 jaar man. Even niks. Geniet nog even. We gaan je missen.” Ook collega’s Frank van der Lende en Wijnand Speelman laten hun support blijken.

Grap

Domien Verschuuren vraagt zich af: “Is het weer mei ofzo?” Hiermee doelt hij op de grap die Giel eerder maakte. Op 31 mei liet hij op de radio weten: “Voor mij houdt het hier op”, waardoor luisteraars dachten dat hij stopte. Maar hij bedoelde: “Voor mei houdt het hier op.” Het was dus een grap.

Opvolger

Dit keer lijkt het wel serieus te zijn en gaat NPO op zoek naar een opvolger voor Giel. Manager Radio Arjan Penders van BNNVara laat weten: “We moesten even slikken toen Giel het nieuws met ons deelde. We wilden graag met hem door, maar we snappen heel goed dat hij voor dit grote avontuur gaat. En we gaan graag, wanneer hij weer beschikbaar is, met hem om de tafel zitten om nieuwe plannen te maken.”

Wist je dat Giel graag vader wil worden?

Bron: Instagram