Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen blijven na spraakmakende affaire toch trouw

Deze zomer was het duo vier weken lang te zien op de plek van Vandaag Inside. Met de talkshow Marcel & Gijs leverden ze Talpa heel mooie kijkcijfers op. Toch komt er geen vervolg bij SBS aan.

Weg bij Talpa

De twee waren in gesprek met Talpa over een contract bij SBS. Er werd gefluisterd dat er een weekendtalkshow voor ze in het verschiet lag. Toch kozen Marcel en Gijs ervoor om trouw te blijven aan BNNVara. Daar hebben ze een exclusief contract getekend en beginnen ze dit najaar aan een nieuw seizoen van Media Inside. Ook gaan de mannen afzonderlijk van elkaar programma’s maken voor de omroep.

Suzanne Kunzeler, directeur content van BNNVara, noemt de talkshow Marcel & Gijs ‘een leuk vakantiebaantje’. Zo laat ze weten: “Na een leuk vakantiebaantje zijn Marcel en Gijs weer terug bij BNNVARA. Ik verheug me op de bekende titels die we weer samen gaan maken, maar zeker op de hele, nieuwe programmering.”

Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen

Voor de zomer werd er nogal sceptisch naar de heren gekeken. Zouden zij ooit het kijkcijfersucces van Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee kunnen evenaren? In de eerste week werden er matige resultaten geboekt, maar als snel liepen de kijkcijfers op. Het leek alsof het publiek even moest wennen aan de nieuwe gezichten, maar ze met de dag meer leerden waarderen.

Na vier weken kon gezegd worden dat de heren het er uitstekend vanaf hebben gebracht. Niet gek dat John de Mol ze best een contract wilde overhandigen. Helaas voor John zeggen de heren nu al ‘Talp-adios’ tegen de zender.

De sfeer tussen presentator Gijs Groenteman en omroep MAX-baas Jan Slagter is helaas niet meer wat het geweest is. Het liep zelfs zo uit de hand dat Gijs niet meer welkom is bij de programma’s van de omroep. Entertainmentjournalist Matthijs Albers vertelt waarom Jan dit besluit nam:

Bron: BNNVara