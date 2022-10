Glennis Grace bedreigde supermarktpersoneel tijdens vechtpartij: “Ik snijd je keel door als je het nog een keer doet”

Wat gebeurde er die dag nou precies in het Jumbo-filiaal aan de Westerstraat in Amsterdam? Dat moet woensdag en donderdag duidelijk worden in de rechtbank. Zangeres Glennis Grace is woensdag met drie van de vier andere meerderjarige verdachten aanwezig in de rechtbank. Daar zullen ook veel camerabeelden uit de supermarkt worden getoond.

Zoon Glennis Grace

Glennis moet zich woensdag verantwoorden voor openlijk geweld en bedreiging van de medewerkers van de Jumbo-supermarkt na de vermeende mishandeling van haar 15-jarige zoon. Hij zou door het personeel zijn aangesproken omdat hij met een elektronische sigaret rokend door de supermarkt liep. Tijdens de rechtszaak werd duidelijk dat hij door een medewerker naar buiten werd geleid, maar niet meewerkte en daardoor ‘met enige drang’ de winkel werd uitgezet. Hij kwam in totaal vijf keer terug en gooide op een van die momenten een winkelmandje naar een medewerker. Hij struikelde, viel achterover en viel met zijn hoofd ergens tegenaan. Vervolgens bleef de zoon van Glennis maar proberen om de supermarkt weer in te komen en stompte hij een medewerker in het gezicht. Hij riep door de supermarkt: “Je weet niet wie ik ben, je weet niet met wie je te maken hebt. Ik kom met meer mensen terug. Jullie krijgen allemaal twee kogels door je kop.”

Moederhart

De 15-jarige zoon van Glennis kwam thuis met verwondingen in zijn gezicht en zei in elkaar geslagen te zijn door vier medewerkers. Op de beelden die werden getoond in de rechtszaal was niet te zien dat de medewerkers geweld tegen de zoon en zijn vriend hebben gebruikt. Er is alleen geduwd, maar niet geslagen of geschopt. Glennis geloofde destijds het verhaal van haar zoon en besloot daarom verhaal te gaan halen bij de supermarkt. “Mijn moederhart trad in. Ik ben er met mijn ex naartoe gegaan, en met mijn zoon en zijn vriendje. Ik wist niks van mensen die daar zouden staan. Behalve de vader van de vriend”, zei ze daar zelf over. Uiteindelijk ging ze niet alleen, maar met vier volwassenen, haar zoon en een andere 15-jarige verdachte de supermarkt in. De minderjarige verdachten staan donderdag terecht achter gesloten deuren.

Glennis bedreigde medewerkers

De zangeres vertelde aan tafel bij Eva Jinek al haar kant van het verhaal. Naar eigen zeggen duwde ze alleen iemand ‘met de vlakke hand in het gezicht.’ Tijdens de rechtszaak bleek uit de beschrijvingen van de gebeurtenissen én de videobeelden dat er wel wat meer gebeurd is in de supermarkt. Glennis en de andere verdachten zouden klappen hebben uitgedeeld, achter de medewerkers zijn aangerend, ze tegen de grond hebben gewerkt, knietjes hebben uitgedeeld en bedreigingen hebben geuit. Zo zou Glennis tegen een medewerker hebben geroepen: “Motherfucker, ik snij je keel door als je het nog een keer doet.” Ook zou ze haar ex een bericht hebben gestuurd met tekst: “Er gaan koppen rollen.” Na de vechtpartij ontstond er een discussie bij de broodbalie van het filiaal. Glennis trok haar ex daar weg en vervolgens liep de groep de supermarkt uit.

De rechtszaak live volgen? Saskia Belleman, rechtbankverslaggever van de Telegraaf doet verslag op Twitter.

Wat was het plan, vraagt de voorzitter aan #Glennis Grace. ,,Ik wilde verhaal halen. Ik wilde weten wat er was gebeurd." Ze stuurde een bericht naar Dion K.: ,,Poten thuis, er gaan koppen rollen." — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 26 oktober 2022

x

En vervolgens haalt de arm van #Glennis uit. Geen duwtje, maar een klap. Het hoofd van de medewerker slaat naar achter, hij grijpt naar zijn hoofd. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 26 oktober 2022

De jongen steekt afwerend zijn handen uit naar #Glennis. Hij krijgt een knietje, denkt de voorzitter te zien. Maar advocaat Canatan maakt bewaar tegen die interpretatie. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 26 oktober 2022

Het beeld wordt opnieuw getoond. #Glennis' been gaat in ieder geval omhoog in de richting van de supermarktmedewerker. Ondertussen houdt ze zijn linkerhand bij de pols vast. — Saskia Belleman (@SaskiaBelleman) 26 oktober 2022

Bron: Twitter