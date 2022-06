Glennis Grace deelt verdrietig nieuws: “Mijn relatie is over”

Op Instagram laat ze dit middels een kort statement weten.

Glennis Grace over break-up

“Via deze weg wil ik mededelen dat mijn relatie over is. Ik wil dit wel met jullie delen, maar wil er verder niks over kwijt”, aldus Glennis via Instagram Stories.

Enkele maanden samen

De 44-jarige zangeres en de 27-jarige Dion Kars waren enkele maanden samen. In april plaatste Glennis nog een foto samen met haar vriend op Instagram met de tekst “Eindelijk ben je er.” Die foto is inmiddels verwijderd.

Juice channels

Verschillende juice channels schreven al langere tijd dat de relatie van Glennis in zwaar weer terecht was gekomen. Donderdag deelde Glennis de cryptische tekst ‘jij zal mijn ziel niet breken’ op Instagram Stories.

Verdwenen account

De Juice channels schreven dat deze tekst toch echt op een break-up moest wijzen. Ook bleek al gauw dat het account van Dion van Instagram was verdwenen. Dat account is inmiddels weer actief.

Supermarktincident

Glennis heeft een roerige tijd achter de rug. Glennis werd in februari samen met haar 15-jarige zoon aangehouden in een supermarkt na een vermeende vechtpartij. De zangeres raakte hierdoor flink wat klussen en samenwerkingen kwijt. Het onderzoek naar het incident loopt nog. In de tussentijd probeert Glennis op te krabbelen en treedt ze weer op.

Bijna gebroken

Glennis zei over het incident tegen Shownieuws: “Dit is wel één van de heftigste dingen die ik heb meegemaakt. Kan echt wel met recht zeggen dat het mij bijna heeft gebroken. Bijna. Ik ben niet te breken.”

Bron: Instagram