Glennis Grace heeft een nieuwe liefde: “De beelden spreken voor zich”

Glennis en haar nieuwe liefde Boyd werden samen lachend op de kiek gezet door fotograaf Edwin Smulders. Het koppel werd eerder ook al samen gespot op Curaçao. Toen bevestigde Glennis de relatie nog niet, maar nu wil ze niet langer geheimhouden hoe gelukkig ze is. Tegen Story zegt de zangeres dat ze niet al te veel kwijt wil over haar nieuwe liefde. “De beelden spreken voor zich”, zei ze wel met een brede glimlach.

Vorige relatie Glennis Grace

Vorig jaar rond deze tijd maakte Glennis bekend dat de relatie met haar vriend Dion stuk was gelopen. “‘Ik wil dit wel met jullie delen, maar wil er verder niks over kwijt”, schreef ze toen op Instagram. Een jaar later is ze dus weer gelukkig in de liefde.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Story Nederland (@storynl) op 17 May 2023 om 5:18 PDT

Bron: Story.nl