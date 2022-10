Glennis Grace kreeg ‘black-out’ in supermarkt: “Ik heb iemand een duw in zijn gezicht gegeven”

Glennis zat bij Eva Jinek om tafel om voor eens en altijd haar versie van het verhaal van het incident te vertellen. Ze wilde een aantal zaken rechttrekken’ en sorry zeggen tegen de Jumbo. “Ik zit hier in eerste instantie niet om zelf het slachtoffer te zijn. En ten tweede om nogmaals mijn spijt te betuigen aan alle slachtoffers.”

Bebloed gezicht

Voordat de talkshow werd uitgezonden, werd bekend gemaakt dat Glennis naast openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade, ook wordt verdacht van bedreiging, dit laatste ontkent ze tegenover Eva stellig. “Dat is niet waar. Ik heb niemand bedreigd.” Glennis legt uit dat haar zoon op de bewuste avond boodschappen deed met een vriend en vervolgens thuis kwam met een bebloed gezicht. Hij vertelde aan haar dat hij een vape had gerookt bij de ingang van de supermarkt, waarop haar naar eigen zeggen abrupt uit de supermarkt was geduwd en met zijn gezicht tegen een rek aan viel.

Leugen van zoon

“Ik zag alleen maar het gezicht van mijn kind, bebloed vol met krassen”, zo legt de zangeres uit. “Voor mij als moeder gaat dat door merg en been. Ik was in shock, wat is hier gebeurd?” Wat Glennis naar eigen zeggen op dat moment nog niet weet, is dat haar zoon niet helemaal eerlijk is geweest. “Achteraf hoorde ik dat hij door de hele supermarkt heeft gerookt, daar is hij niet eerlijk over geweest.”

Duw in gezicht gegeven

Glennis besloot uiteindelijk om naar de supermarkt te gaan om verhaal te gaan halen, samen met drie andere personen. Glennis erkent dat zij meerdere personen heeft gevraagd om mee te komen. Eenmaal in de supermarkt zou ze de persoon hebben aangesproken die haar zoon zou hebben geduwd. Toen deze persoon volgens haar moest lachen, kreeg ze een ‘black-out’. “Ik heb hem toen een duw in het gezicht gegeven.”

“Ik verdien echt niet de schoonheidsprijs”

Met de vechtpartij die vervolgens ontstond zegt ze niks te maken mee te hebben. “Ik heb met niemand gevochten, ik heb alleen die medewerker een duw gegeven. Het is onwijs uit de hand gelopen. Dat was absoluut niet de bedoeling.” De zangeres vind het confronterend dat de situatie zoveel aandacht heeft gekregen. “Het is vanwege mijn naam een groot ding geworden. Ik verdien echt niet de schoonheidsprijs, maar het is zo groot geworden dat er elke dag op tv wel iets over mij werd verteld.” Ze voelde zich op een gegeven moment de ‘meest gehate vrouw van Nederland’.

Reactie Jumbo

Glennis zegt dat ze graag contact zou hebben gehad met de medewerkers van de supermarkt. Zo zou ze onder andere mediation hebben voorgesteld, maar het personeel had daar geen behoefte aan, zo meent ze. Jumbo is van tevoren ook door de redactie van Jinek gebeld om te vertellen dat Glennis zou aanschuiven in de uitzending, maar de supermarkt wilde niks kwijt over het incident.

Straf

Glennis moet op 26 oktober voor de rechter in Amsterdam komen. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van bedreiging, openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Als uiteindelijk blijkt dat Glennis gestraft wordt, zou ze dat naar eigen zeggen ‘zeker accepteren’.

