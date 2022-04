Voor Glennis het podium op kwam, werden haar woorden afgespeeld. Shownieuws heeft hier beelden van.

Glennis Grace houdt speech

“Als vrienden vragen hoe het gaat, merk ik dat ik nog niet heb verwerkt wat er allemaal is gebeurd. Ik ben de laatste maanden werkelijk aan mijn haren door, laten we het netjes houden, de modder gesleurd. Je kunt het je bijna niet voorstellen. Tienduizenden berichten van enkele van miljoenen mensen die mij op mijn slechtste moment hebben gezien. Van te ver weg om mij te beoordelen, maar van dichtbij genoeg om te weten dat ik een harde tik op mijn vingers heb verdiend.”

Verkeerd gedaan

“Ik ben een flapuit, ik ben impulsief en ik heb een vechtershart. Dat heeft me in mijn leven hoogte- en dieptepunten gebracht. Niet nadenken, Glen. Wat je instinct zegt, daar ga je achteraan. Dat zorgde ervoor dat ik als jonge meid op mijn eigen benen kon staan. Dat ik er aan gewend ben geraakt om me door alle tegenslagen heen te slaan. Maar deze laatste keer is dat niet helemaal goed gegaan en heb ik het verkeerd gedaan.”

Tot 10 tellen

“Deze keer had ik moeten luisteren naar mijn verstand. Had ik even tot tien moeten tellen en bedenken: wat is hier eigenlijk aan de hand? Ik denk dat alle ouders zich kunnen voorstellen wat het met je doet als je kind ineens voor je staat met z’n gezicht onder het bloed. Ik stond te koken, dat mag je best weten. Wie heeft dit gedaan? Waar is hij? Ik ga nu naar hem toe.”

Onophoudelijke mentale klappen

“En dan duizenden donkeren berichten, vanaf een veilige plek geschreven. Oordelen gebaseerd op berichten die mijn kant van het verhaal geen eerlijke kans hebben gegeven. Een haat, zo onbeschrijfelijk dat na weken van onophoudelijke mentale klappen, ik iets in mij heb voelen breken. Begrijp me niet verkeerd: ik verdien het om te worden terechtgesteld. Maar wel in het teken van de ernst van mijn streken.”

Applaus voor Glennis Grace

Inmiddels staat Glennis op het podium en klinkt er een luid applaus. “Maar vandaag zijn we hier, bij elkaar, verbonden door onze liefde voor muziek. Vanavond laat ik al die negativiteit achter me en doe ik vol overgave waar ik het meest van geniet.” En dan begint Glennis met zingen.

Aan wie Glennis Grace voor het laatst een compliment heeft gegeven? Dat was aan rapper Lil’Kleine die is aangeklaagd voor mishandeling. Zou ze daar inmiddels ook spijt van hebben... Kijk mee.

Bron: Shownieuws